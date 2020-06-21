Как обычные врачи стали героями

21 июня - День медицинского работника

21 июня отмечается День медицинского работника. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медиков. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ним с поздравлениями и словами благодарности.

В этом году значение праздника, долгое время отмечавшегося в череде многих других, наряду с Днём рыбака или строителя, изменилось. Пандемия коронавируса заставила по-другому взглянуть и на врачей, и на всю систему здравоохранения.

Вдруг для всех стало очевидно: если что надеяться мы можем только на этих людей - врачей, фельдшеров, медсестёр, санитарок, которые в ежедневном режиме продолжают рисковать своей жизнью - чтобы спасти пациентов.

О медиках-героях - репортаж Елены Макаровой (смотрите видео).

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