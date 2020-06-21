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Сухой закон Горбачёва: почему провалилась антиалкогольная кампания в СССР

15:54
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Не всё было продумано до конца

35 лет назад в Советском Союзе гремела антиалкогольная кампания. Не первая, но, пожалуй, самая масштабная. С передовиц газеты "Правда" читателей убеждали, что "Трезвость - норма жизни".
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Из кинофильмов вырезали сцены употребления спиртного, пускали под топор виноградники. Штрафы, проверки, закрытые магазины... Власть применила практически весь доступный её пониманию арсенал мер борьбы с пьянством. Получилось не очень.

Ольга Стрельцова разбиралась, что и почему пошло не так (смотрите видео).

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