Сухой закон Горбачёва: почему провалилась антиалкогольная кампания в СССР

Не всё было продумано до конца

35 лет назад в Советском Союзе гремела антиалкогольная кампания. Не первая, но, пожалуй, самая масштабная. С передовиц газеты "Правда" читателей убеждали, что "Трезвость - норма жизни".

Из кинофильмов вырезали сцены употребления спиртного, пускали под топор виноградники. Штрафы, проверки, закрытые магазины... Власть применила практически весь доступный её пониманию арсенал мер борьбы с пьянством. Получилось не очень.

Ольга Стрельцова разбиралась, что и почему пошло не так (смотрите видео).

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