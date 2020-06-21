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Политолог позитивно оценил формат дистанционного онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

14:05
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Голосование пройдёт с 25 июня по 1 июля

В социальном блоке поправок в Конституцию заложен принципиально иной  подход к социальной поддержке граждан, к зарплатам, пенсиям и благосостоянию людей, такое мнение высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
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Он полагает, что внесение этих основ в Конституцию делает их необратимыми. "Это прямое указание к действию для чиновников всех уровней: от самого верха до самого низа", - сказал Мартынов в интервью изданию "Аргументы и факты".

Он назвал электронное голосование правильной и востребованной формой волеизъявления. "Как справедливо заметила глава ЦИК Элла Памфилова, проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. Тем более, что в той же Москве предусмотрена возможность сделать это досрочно и дистанционно, электронным образом", - отметил эксперт.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдёт с 25 июня по 1 июля, его итоги подведут вечером 1 июля. В Москве можно будет проголосовать дистанционно на портале 2020og.ru. Для всех участников голосования будут разыгрываться призы. Акция пройдёт на портале "Активный гражданин".

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