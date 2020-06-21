Возможности для всех: фестиваль волонтёров пройдёт в онлайн-формате

Он открывается 22 июня

22 июня в Москве стартует 6-ой волонтёрский фестиваль "Доступ открыт". Добровольные помощники и люди с ограниченными возможностями соберутся, чтобы обменяться и поделиться опытом, порадоваться достижениям и победам, сообща найти решение проблем. В этом году смотр пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

По мнению главы попечительского совета проекта "Доступ открыт", депутата Мосгордумы Александра Козлова, такой формат пойдёт на пользу: он позволит охватить ещё большее количество участников. "Это молодые, неравнодушные москвичи, которые продолжают жить активной жизнью. И их пример очень нужен. Его важно распространять", - сказал парламентарий в интервью "Аргументам и фактам".

Для участников фестиваля главное - возможность показать свои достижения другим регионам, которые нуждаются в позитивной практике по поддержке инклюзии. Москва сможет продемонстрировать свои заслуги в области помощи людям с ограниченными возможностями. Это и трудоустройство, и спорт, и личная реализация.

Волонтёрство - не мода, а мощный тренд социальной и общественной жизни.

Волонтёрское движение в России стремительно набирает обороты. Быть волонтёром - помогать. Это уже, наверное, состояние души, добавил Александр Козлов.

Сейчас в России насчитывается почти 12 миллионов людей, имеющих инвалидность, в Москве их около миллиона. Эти люди не оторваны от обычной жизни, они получают необходимую помощь.

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