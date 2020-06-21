Московские врачи отмечают свой профессиональный праздник

В столице трудятся 180 тысяч медицинских работников

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот год из-за пандемии коронавируса стал особенным для московских врачей, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она поздравила столичных медиков с профессиональным праздником.

Ракова напомнила, что в городе работают 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 поликлиник. "На сотрудниках всех учреждений здравоохранения лежит непростая задача - сохранить здоровье горожан", - сказала заммэра.

Говоря о работе врачей и медперсонала во время пандемии Ракова отметила, что столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Система выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки.

Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то - в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасённые жизни!

В свою очередь, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сказал, что праздник объединяет более 180 тысяч специалистов городского здравоохранения. Они всегда находятся на передовой.

Недавно московские врачи выезжали в регионы для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сейчас несколько десятков столичных специалистов работают в региональных больницах.

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