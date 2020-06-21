Путин сделал заявление о возможном участии в выборах 2024 года

Президент призвал не искать ему преемников

Владимир Путин сделал первое публичное заявление о своём возможном участии в следующих президентских выборах. Глава государства не исключил, что будет баллотироваться на новый срок.

"Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава Кремля призвал всех чиновников не искать ему преемника, а заниматься своей непосредственной работой. "Работать надо, а не преемников искать", - сказал Путин.

По собственному опыту президент знает, что через два года вместо нормальной ритмичной работы во власти начнутся поиски возможных преемников. Именно поэтому Путин и предложил всем чиновникам заняться работой.

Следующие президентские выборы должны пройти в России в 2024 году. Если граждане страны во время голосования 1 июля одобрят поправки к Конституции, то у действующего главы государства появится возможность принять участие в выборах. Соответствующее изменение в Основной закон страны предложила депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"