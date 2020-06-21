Сделано заявление о визите руководства Украины в Москву

Он неизбежно состоится

Владимир Путин уверен в том, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится. И не важно, кто в этот момент будет возглавлять Незалежную.

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождём", - сказал президент в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины в Москву.

Путин также дал оценку заявлениям Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны.

"Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьёзную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", - отметил глава России.

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. По версии главы Украины, война стала возможна в результате сговора двух тоталитарных режимов – Германии и СССР.

Напомним, что Путин и Зеленский встречались один раз. Это произошло в Париже в декабре 2019 года в рамках переговоров Нормандской четвёрки. Главы двух государств беседовали с глазу на глаз около 10 минут, переговоры делегаций России и Украины длились более часа.

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