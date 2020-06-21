В российских вузах появятся более 11 тысяч бюджетных мест

Такое решение приняло правительство

Правительство по поручению президента дополнительно выделило свыше 11 тысяч бюджетных мест в вузах. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому преимущество получат учебные заведения в регионах, особенно там, где остро не хватает квалифицированных специалистов.

Предпочтение будет отдано вузам, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. При распределении бюджетных мест будет учитываться рейтинг учебного заведения, определенный по результатам конкурса, проведённого Министерством образования и науки, сообщает "ТВ Центр".

В ведомстве считают, что наиболее способные и подготовленные выпускники школ должны получать бюджетные места прежде всего в своих регионах. Поэтому с каждым годом количество таких вакансий будет увеличиваться.

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