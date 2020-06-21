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По американскому сценарию: в Штутгарте начали грабить магазины

18:01
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Толпа вступила в схватку с полицией

Более десятка полицейских пострадали в результате беспорядков в немецком Штутгарте, 20 человек задержаны. Уличные столкновения вспыхнули минувшей ночью в ходе обычной полицейской проверки по делу о продаже наркотиков. На одной из центральных площадей города собравшиеся там люди начали проявлять агрессию к стражам порядка.
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К нарушителям присоединились посетители баров, расположенных неподалёку. Толпа - всего около 500 человек - разделилась на группы. И пока одни вступали в стычки с полицейскими, другие начали громить витрины и грабить магазины.

Так, из ювелирного бутика вынесли практически всё, что там было. Власти земли Баден-Вюртемберг быстро стянули в Штутгарт полицейское усиление до 200 человек. Агрессивную толпу удалось успокоить, сообщает "ТВ Центр".

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