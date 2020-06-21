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В больнице умер мужчина, ранивший двух полицейских в Москве

17:01
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

При задержании он был ранен в живот

В одной из московских больниц скончался мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщила  ТАСС представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Ранены сотрудники ГИБДД: подробности стрельбы на Ленинском проспекте

Инцидент произошёл 15 июня. 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл стрельбу из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами, по сотрудникам ГИБДД, которые проверяли документы у водителя такси.

Двое полицейских получили ранения, один из них был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Стрелявшего задержали, он получил огнестрельное ранение в живот.

Позже при обыске на съёмной квартире Галаева были обнаружены экстремистские материалы. Следствие проверяет его на причастность к экстремистской деятельности.

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На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
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