В больнице умер мужчина, ранивший двух полицейских в Москве

При задержании он был ранен в живот

В одной из московских больниц скончался мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошёл 15 июня. 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл стрельбу из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами, по сотрудникам ГИБДД, которые проверяли документы у водителя такси.

Двое полицейских получили ранения, один из них был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Стрелявшего задержали, он получил огнестрельное ранение в живот.

Позже при обыске на съёмной квартире Галаева были обнаружены экстремистские материалы. Следствие проверяет его на причастность к экстремистской деятельности.

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