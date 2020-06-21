Под завалами жилого дома в Киеве остаются люди

Шесть человек спасены

В Киеве ищут выживших под завалами жилого дома, где утром 21 июня прогремел мощный взрыв. Ударная волна была такой силы, что в многоквартирном доме оказались полностью разрушены несколько секций с четвёртого по восьмой этаж. Взрыв, предположительно, произошёл в квартире на 7 этаже.

Из-под обломков спасены трое пострадавших, два человека погибли. Судьба примерно шестерых жильцов пока не установлена, 21 человек эвакуирован, сообщает "ТВ Центр".

По факту случившегося заведено уголовное дело. Следствие рассматривает две версии - неисправность газового оборудования и взрывное устройство. Полиция уже проводит обыски в организациях, которые отвечали за техническое обслуживание дома.

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