Известная блогер из России трагически погибла на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле

В аварии на Бали погибла известная блогер из России Настя Тропицель. Она была за рулём спортивного мотоцикла и ехала рядом со своим другом, который тоже управлял байком. В какой-то момент они столкнулись, упали на проезжую часть, и девушка получила смертельную травму головы.

Насте Тропицель было 18 лет, на её страницу в Instagram подписано более миллиона человек. Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. В Сеть она пришла, когда ещё училась в школе. В 2013 году Настя начала снимать ролики о своих многочисленных путешествиях по миру, пишет StarHit.

"У меня не было больших затрат на жизнь, жила с родителями, иногда ходила в кафе и покупала себе одежду. Так и получилось, что в 15 лет на счету накопился миллион рублей", - писала Тропицель.

Последнюю запись в её Instagram сделала мама: "К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить".

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