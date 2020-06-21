ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путешественник Федор Конюхов рассказал о самых важных поправках к Конституции

20:55
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Вносить их в Основной закон нужно было еще 20 лет назад, уверен он

Закрепление значения уникального культурного наследия России в Конституции поможет его сохранить. Такое мнение высказал путешественник Федор Конюхов.

"Культура нас держит. Если у нас культуру забрать, то страна рассыплется. Для меня культура – это очень важно. Я считаю, что мы и так много потеряли в своей культуре. При советской власти были закрыты, а как открыли ворота, так и начали разного набираться, думали на пользу пойдет, а оказалось, не наше все это. Сейчас наверстываем", - сказал он в интервью "Независимой газете".

По мнению Конюхова, подражание Западу уже неактуально. Сейчас нужно создавать свое. Это касается и изобразительного искусства, и языка. Путешественник уверен, что закреплять значение культурного наследия в Основном законе нужно было еще 20 лет назад.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы смогут отдать свой голос тремя способами, в том числе дистанционно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Федор Конюхов
Федор Конюхов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.