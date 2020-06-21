Путешественник Федор Конюхов рассказал о самых важных поправках к Конституции

Вносить их в Основной закон нужно было еще 20 лет назад, уверен он

Закрепление значения уникального культурного наследия России в Конституции поможет его сохранить. Такое мнение высказал путешественник Федор Конюхов.

"Культура нас держит. Если у нас культуру забрать, то страна рассыплется. Для меня культура – это очень важно. Я считаю, что мы и так много потеряли в своей культуре. При советской власти были закрыты, а как открыли ворота, так и начали разного набираться, думали на пользу пойдет, а оказалось, не наше все это. Сейчас наверстываем", - сказал он в интервью "Независимой газете".

По мнению Конюхова, подражание Западу уже неактуально. Сейчас нужно создавать свое. Это касается и изобразительного искусства, и языка. Путешественник уверен, что закреплять значение культурного наследия в Основном законе нужно было еще 20 лет назад.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы смогут отдать свой голос тремя способами, в том числе дистанционно.

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