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Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

08:18
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Ученые разработали особую схему применения препарата

Российская вакцина от коронавируса гарантирует иммунитет более двух лет. Это возможно благодаря особому подходу к применению препарата, расказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург
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По словам медика, вакцину пациенту будут вводить дважды. При этом один и тот же ген будет введен на разных носителях: как отметил Гинцбург, это позволяет не просто получить защитный иммунитет, "но получить его на увеличенный период времени".

"Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период", - заявил Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".

Подобный метод был проверен во время работы над вакцинами против вируса Эбола, которую институт вел совместно с Минобороны. Тогда результаты исследований показали, что иммунитет при таком использовании вакцин сохраняется длительный период времени.

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