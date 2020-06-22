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Рекордно низкое число смертей от COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве

08:20
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Такого не было с середины апреля

В оперативном штабе рассказали, как меняется статистика заболеваемости коронавирусом в России. По данным на утро 22 июня, в России выявлено 584680 заражённых. Число жертв COVID-19 увеличилось до 8111 человек. 

Проведено почти 17 миллионов тестов. Выздоровевших уже 339711.

В Москве впервые за два с лишним месяца суточный прирост инфицированных опустился ниже тысячи — до 968. За минувшие сутки в столице скончались 20 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

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