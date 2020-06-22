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В день смертельной аварии Ефремов сел за руль после звонка из Украины

08:25
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Друг попросил его об одолжении

В день смертельного ДТП пьяный Михаил Ефремов сел за руль ради друга, чьи родственники попали в больницу. Об этом рассказал Эльман Пашаев, адвокат актера. 
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По словам Пашаева, 8 июня знаменитый артист выпил по случаю православного праздника - Духова дня. Вечером ему позвонил друг, который сейчас находится на Украине. 

"Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете, - сказал Пашаев sobesednik.ru. - Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет". 

Ефремов сел за руль из добрых побуждений, уверяет адвокат. Пашаев в очередной раз заявил, что его подзащитный, будучи добросовестным человеком, не пытается избежать наказания. 

Ранее Эльман Пашаев утверждал, что в день аварии у Ефремова умер друг. 

На днях Михаил Ефремов признался в употреблении наркотиков. Судебно-психиатрическая экспертиза показала вменяемость актера. 

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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