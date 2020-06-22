Тиктокеры сорвали предвыборный митинг Трампа

Президенту нанесен "жестокий удар"

Число умерших от коронавируса в США достигло 120 тысяч человек. Штаты остаются лидерами по заболеваемости в мире. Протестировано 25 миллионов американцев. Но президент Трамп как раз в этом и увидел проблему, передает "ТВ Центр".

"Плохая сторона заключается в том, что когда проводится тестирование таких масштабов, то и обнаруживается больше случаев. Поэтому я попросил своих людей: "пожалуйста, притормозите тестирование", а они всё проверяют и проверяют", - пожаловался он.

Это заявление глава американской администрации сделал на своём предвыборном митинге в Оклахоме - первом после начала пандемии - в рамках президентской гонки. На стадионе собрались всего чуть больше шести тысяч человек, хотя предполагалось, что их будет 19 тысяч.

Виной всему – американские подростки. Как пишет The New York Times митинг сорвали пользователи социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop. Они в щутку призывали своих подписчиков бронировать билеты на встречу с Трампом, но не приходить на нее. В предвыборном штабе президента ранее похвастались, что им пришло больше миллиона заявок.

На шутку интернет-пользователей отреагировал республиканский стратег Стив Шмидт. "Подростки Америки нанесли жестокий удар президенту США Дональду Трампу. А дураки в предвыборной кампании хвастались миллионами билетов ", - написал он в своем твиттере.

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