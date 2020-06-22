ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тиктокеры сорвали предвыборный митинг Трампа

08:40
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Президенту нанесен "жестокий удар"

Число умерших от коронавируса в США достигло 120 тысяч человек. Штаты остаются лидерами по заболеваемости в мире. Протестировано 25 миллионов американцев. Но президент Трамп как раз в этом и увидел проблему, передает "ТВ Центр".

"Плохая сторона заключается в том, что когда проводится тестирование таких масштабов, то и обнаруживается больше случаев. Поэтому я попросил своих людей: "пожалуйста, притормозите тестирование", а они всё проверяют и проверяют", - пожаловался он.

Это заявление глава американской администрации сделал на своём предвыборном митинге в Оклахоме - первом после начала пандемии - в рамках президентской гонки. На стадионе собрались всего чуть больше шести тысяч человек, хотя предполагалось, что их будет 19 тысяч.

Виной всему – американские подростки. Как пишет The New York Times митинг сорвали пользователи социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop. Они в щутку призывали своих подписчиков бронировать билеты на встречу с Трампом, но не приходить на нее. В предвыборном штабе президента ранее похвастались, что им пришло больше миллиона заявок.

На шутку интернет-пользователей отреагировал республиканский стратег Стив Шмидт. "Подростки Америки нанесли жестокий удар президенту США Дональду Трампу. А дураки в предвыборной кампании хвастались миллионами билетов ", - написал он в своем твиттере.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.