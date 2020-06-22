ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сыну Самойловой и Джигана грозит операция

08:59
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Мама в нерешительности

Модель Оксана Самойлова, которая воспитывает четырех детей от рэпера Джигана, обратилась к подписчикам за советом. У сына звездной пары - четырехмесячного Давида - возникла "проблемка" со здоровьем. 
"Мне просто все равно": Самойлова туманно высказалась о разводе с Джиганом

"У Давидика плохая проходимость слезных каналов. Сейчас уже гораздо лучше, чем при рождении, но все равно слезки текут", - рассказала 32-летняя модель. Американские врачи советуют ей подождать с операцией, тогда как российские педиатры настаивают на срочном зондировании слезных путей. Кто прав? 

Самойлова получила десятки советов, причем зачастую противоречащих друг другу. В комментариях отметилась певица Глюкоза, которая порекомендовала ограничиться массажем. "Мальчишка просто чудо", - написала она о Давиде. 

Недавно Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом, который попал в наркологическую клинику после рождения сына. Свое примирение супруги отметили в кафе на воде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.