Сыну Самойловой и Джигана грозит операция

Мама в нерешительности

Модель Оксана Самойлова, которая воспитывает четырех детей от рэпера Джигана, обратилась к подписчикам за советом. У сына звездной пары - четырехмесячного Давида - возникла "проблемка" со здоровьем.

"У Давидика плохая проходимость слезных каналов. Сейчас уже гораздо лучше, чем при рождении, но все равно слезки текут", - рассказала 32-летняя модель. Американские врачи советуют ей подождать с операцией, тогда как российские педиатры настаивают на срочном зондировании слезных путей. Кто прав?

Самойлова получила десятки советов, причем зачастую противоречащих друг другу. В комментариях отметилась певица Глюкоза, которая порекомендовала ограничиться массажем. "Мальчишка просто чудо", - написала она о Давиде.

Недавно Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом, который попал в наркологическую клинику после рождения сына. Свое примирение супруги отметили в кафе на воде.

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