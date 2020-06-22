Болтон оценил уровень подготовки Путина к встрече с Трампом

Сравнение не в пользу президента США

Действия президента США Дональда Трампа предсказать невозможно. Бывший советник американского лидера Джон Болтон пишет об этом в свой книге мемуаров, которая еще не опубликована, но уже стала поводом для скандалов.

Болтон признался: он не знал, чего ожидать от президента США на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки, которая состоялась в 2018 году. Бывший советник Трампа заявил об этом в интервью телеканалу ABC News.

"Я не знал, что он скажет. В любой момент мы не знали, что он скажет. Теперь, как оказалось - и об этом я пишу в книге - ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми", - заявил Болтон.

При этом бывший советник американского лидера подчеркнул, что президент России Владимир Путин, в отличие от Трампа, всегда всесторонне готовится к встречам.

В интервью Болтон вспомнил и о своем последнем дне на посту советника главы Белого дома. Он утверждает, что подал в отставку еще до того, как Трамп официально объявил об этом в своем "Твиттере". Интервью с Болтоном приурочено к публикации его мемуаров "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

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