Милла Йовович показала подросшую младшую дочь

Малышке почти полгода

Актриса Милла Йовович опубликовала в своем инстаграме фотографию подросшей младшей дочери. Она появилась на свет в феврале 2020 года.

На снимке запечатлены две дочери Йовович – Дэшилл и Ошин. Актриса рассказала, что наблюдать за тем, как Дэш играет с младшей сестрой – невероятно.

"Ей так нравится быть с ней. Мне так приятно видеть, насколько они близки, и Ошин просто лучится, когда в комнату входит Дэшилл. Так горжусь моей средней девочкой", - написала Йовович.

Мила Йовович стала мамой в третий 2 февраля. Девочку назвали Ошин (Osian). Однако из больницы звездную маму отпустили не сразу – у малышки диагностировали тяжелую форму желтухи.

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