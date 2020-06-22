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Назван рецепт самой правильной окрошки

09:16
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Весь секрет в одном ингредиенте

"Фирменный" рецепт популярного летнего супа – окрошки – есть почти в каждой российской семье. Однако основные составляющие одинаковы – это картошка, редис, огурцы, яйца и зелень. Роскачество посоветовало внести изменения в традиционную рецептуру тем россиянам, которые следят за своим весом.
Роскачество проверило соблюдение масочного режима

Специалисты отмечают, что большинство россиян добавляют в окрошку докторскую колбасу или ветчину. Заправляют окрошку некоторые только квасом, другие - кефиром, кто-то непременно добавляет сметану и горчицу.

По подсчетам экспертов, в среднем в порции, приготовленной из названных ингредиентов - 380-420 ккал. При этом львиная доля калорий приходится на докторскую колбасу (257 ккал/100 г) или ветчину (263 ккал/100 г).

Роскачество рекомендует заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой или отварным филе индейки. Кроме того, следящим за своим весом россиянам советуют готовить окрошку на нежирном кефире, либо слегка разбавлять кефир водой. Можно заправлять блюдо и таном. Если все же  хочется окрошки на квасе – то этот напиток лучше готовить самим либо покупать домашний квас без сахара.

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