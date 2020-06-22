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Бойфренд Насти Тропицель рассказал о последних минутах ее жизни

09:38
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Девушка ехала на мотоцикле со скоростью 80-100 километров в час

Выяснились новые подробности гибели блогера Насти Тропицель, которая разбилась на мотоцикле на Бали. Ее бойфренд рассказал, что девушка не превышала скоростной режим.  
Известная блогер из России трагически погибла на Бали

"Настенька ехала по большой дороге со скоростью 80-100 километров в час, где все передвигаются так же. Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и то, что случилось с ней, - случайность", - написал в Instagram Виктор, молодой человек Тропицель. 

По его словам, мотоцикл блогерши повело на ровном месте. Ничто не предвещало беды. 

Некоторые подписчики Насти Тропицель сейчас обвиняют Виктора в том, что тот позволил возлюбленной сесть за руль. Мужчина - инструктор по езде на байках. Он должен был предотвратить ДТП, считают поклонники Тропицель. 

Виктор просит друзей и знакомых помолиться за погибшую. "Ее душе это сейчас может помочь, к сожалению, больше мы помочь ничем не можем", - написал он. 

Несколько часов назад мама погибшей опубликовала на ее странице в соцсети прощальный пост. "К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить", - написала она. 

Насте Тропицель было 18 лет. Она много путешествовала. В 15 лет, по ее словам, блогерша стала миллионером.

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