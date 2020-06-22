Зеленский решил подать в суд на Иран

Киев ожидает от Тегерана сотрудничества по делу о сбитом "Боинге"

Киев ожидает от Тегерана сотрудничества в расследовании гибели украинского "Боинга", сбитого в январе этого года. В противном случае украинская сторона обратится в международные судебные структуры, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Дело не только в том, что они не возвращают нам черные ящики, но и в других данных ими обещаниях. Они должны официально извиниться, они должны выплатить достойные компенсации, сделать то, что они обещали", - сказал Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

8 января 2020 года Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана. Иранские власти признали, что борт сбили по ошибке его силы ПВО. В катастрофе погибли 176 человек - граждане нескольких государств.

По словам украинского президента, Иран объясняет свою медлительность в выполнении обещаний проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса. И все же, уверен Зеленский, решение нельзя откладывать бесконечно – Киев и так слишком долго ждет.

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