День памяти и скорби: в России вспоминают о начале Великой Отечественной войны

В этот день 79 лет назад гитлеровская Германия напала на СССР

Сегодня в России - День памяти и скорби. Ровно 79 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Это стало началом самой разрушительной и кровопролитной в истории человечества войны, передает "ТВ Центр".

В этот день россияне вспоминают тех, кто ценой своей жизни защищал Родину и приближал Великую Победу. По всей стране приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Ровно в 12:15 по московскому времени на всей территории России будет объявлена минута молчания. Именно в это время в 1941 году вышло в эфир обращение к советским гражданам о начале Великой Отечественной войны.

Начиная с этого года, акция будет проходить ежегодно во всех регионах. Соответствующий закон в апреле подписал Владимир Путин. Сегодня президент по традиции возложит цветы к Могиле неизвестного солдата.

Рано утром 22 июня вражеская авиация без предупреждения нанесла удары по железнодорожным узлам, аэродромам, военно-морским базам и местам дислокации Красной армии. На стороне гитлеровской Германии сражались Италия и Румыния, позже к ним присоединились Финляндия, Словакия и Венгрия. Советскому Союзу пришлось столкнуться с колоссальным сопротивлением. Ожесточённые бои велись 1418 дней и ночей. Потери СССР оказались самыми масштабными за всю Вторую мировую войну - на фронте и в тылу погибли почти 27 миллионов человек.

Траурные мероприятия начались ещё накануне. В ночь на понедельник стартовала акция "Свеча памяти". Тысячи жителей нашей страны зажигают лампады и свечи у мемориалов и памятников погибшим в своих городах. В этом году из-за пандемии коронавируса число участников пришлось ограничить. Но любой желающий может зажечь свечу у себя дома. А ещё можно зайти на сайт деньпамяти.рф и поставить свечу онлайн. Во всех регионах и за рубежом также пройдут вахты памяти.

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