Во Владивостоке память павших в годы ВОВ почтили минутой молчания

Война началась в этот день ровно 79 лет назад

Одними из первых к мероприятиям Дня памяти и скорби присоединились жители Владивостока. Ветераны и курсанты традиционно прошли по Корабельной набережной и возложили венки и цветы к монументу "Боевой славы Тихоокеанского флота". На улицах волонтёры проводят ежегодную акцию "Красная гвоздика". Средства, вырученные за памятные значки, идут на помощь ветеранам боевых действий.

День памяти и скорби в этом году проходит без массовых мероприятий. Традиционное шествие со свечами, в котором обычно участвовали сотни горожан, отменили из-за режима повышенной готовности. Память тех, кто пал на полях Великой Отечественной войны почтили возложением венков и цветов к Вечному огню.

У мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" - немноголюдно. Представители органов власти, ветеранских организаций, волонтеры пришли, чтобы вспомнить скорбную дату - день начала Великой Отечественной. Во Владивостоке не велись боевые действия, но отсюда, как и из других городов страны, солдаты уезжали на фронт. Более 200 тысяч приморцев сражались за победу. Списки тех, кто не вернулся, каждый год пополняют на памятной доске.

Красная гвоздика - этот цветок уже стал символом Дня памяти и скорби. В память о павших героях и в благодарность ныне живущим ветеранам боевых действий ее крепят на одежду, как Георгиевскую ленту, с левой стороны. Небольшой цветок предлагают за пожертвования, а все средства идут на помощь, чаще лечение, тем, кто воевал.

Вместе со всей страной Владивосток почтит память тех, кто сражался за победу, минутой молчания. На 60 секунд приостановится работа в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, предприятиях, магазинах. А жителям предлагают зажечь свечи у себя дома, подойти к окну, и вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы росли под мирным небом.

Владивосток присоединится к всероссийской акции "Огненные картины". У мемориала волонтеры выложат из горящих свечей надпись "Помним". Эти слова зажгутся во всех городах-героях страны.

Ольга Скрипникова Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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