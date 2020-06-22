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"Если забудем - не будет России": по всей стране вспоминают погибших в годы ВОВ

11:53
  • понедельник
  • 22 июня 2020

79 лет назад началась самая кровопролитная в истории страны война

Акции памяти проходят по всей стране и за ее пределами. Великая Отечественная война затронула каждую советскую семью. И сегодня в России нет уголка, где бы ни жила память о фронтовиках. В Москве в честь павших в самой кровопролитной войне зажгли тысячи свечей, а у Вечного огня прошли Вахта памяти и минута молчания. Ровно в 4 утра, в час начала войны.

1418 световых инсталляций вдоль набережной парка "Музеон" - это и есть линия памяти. Каждая свеча символизирует один день Великой Отечественной войны.

В этот памятный день случайных прохожих не бывает. Здесь у каждого посетителя - своя история и свой герой, а также своя памятная дата, о которой готовы говорить. Кто со слезами на глазах, а кто с улыбкой благодарности.

"У моего отчима умер отец. Погиб в боях под Ленинградом за 3 дня до снятия блокады. Мы ездили на это место, увековечили его память. Там стоит мемориал, внесли его фамилию. Знаем место смерти. И я очень горда, что память продолжается. И из поколения в поколение это передаётся. Если мы это забудем, не будет России", - говорит Галина Ерохина.

"В каждом доме, в каждой семьей должна загореться такая свеча. Потому что 1418 дней - это не год и не два, а очень много! Спасибо тем, кто воевал. Благодаря им мы сейчас живём и мирное время над головой! И низкий им поклон!" -  говорит Екатерина Арман.

В Парке Победы, словно огромные огненные цветы, распустились картины. На Поклонной горе зажгли сотни импровизированных лампад. Полностью увидеть масштаб и разглядеть каждую деталь можно с высоты птичьего полёта. Поучаствовать в акции можно было и виртуально, просто отправив музею фотографию своей свечи - как символ памяти о близком человеке, который погиб в войну. Никакие ограничения из-за пандемии не преграда.

"Это невероятное ощущение и потрясающая акция, которая уже не в первый год проходит в музее Победы. Совершенно невероятные ощущения. И вы видите, что даже в такой акции в этом году есть свои коррективы и новый формат. Эти лица Победы - это внуки тех, кто победил, правнуки и дети", - говорит министр культуры Ольга Любимова.

Такие огненные картины осветили всю страну: Новороссийск, Тула, Санкт-Петербург. В каждом городе - восстановленный военный плакат или фотографии военных лет. В Сергиевом Посаде активисты выложили из свечей голубя мира. В Ставрополе сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к мемориалу "Вечная слава". В руках - зажжённые свечи. На "Дерево памяти", что стоит рядом, повязали георгиевские ленты.

В Самаре солдаты и офицеры, многие из которых — потомки фронтовиков и героев войны, — выстроились на плацу в виде слова "помним". Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и республика Тыва: вереница маленьких огоньков по всей стране. Каждый помнит. Каждый скорбит.  

А завершение ночи - акция "Вахта памяти". В Москве она проходит уже в 29-й раз. В Александровском саду у стен Кремля участники молодёжных и общественных организаций чтут память всех павших и возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. В 4 утра - в час, когда началась самая кровопролитная война прошлого столетия, - минута молчания.

И нет в нашей стране человека, чью семью не коснулась бы эта война. И спустя 79 лет память о тех страшных и в то же время героических событиях сильна. И хочется, чтобы такое никогда не повторялось.

Александра Сергомасова, Егор Миронов, Павел Винокуров, Алексей Платонов, Станислав Курсов. "ТВ Центр".

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Акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь"
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь"
Акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти"
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