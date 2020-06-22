"Если забудем - не будет России": по всей стране вспоминают погибших в годы ВОВ

79 лет назад началась самая кровопролитная в истории страны война

Акции памяти проходят по всей стране и за ее пределами. Великая Отечественная война затронула каждую советскую семью. И сегодня в России нет уголка, где бы ни жила память о фронтовиках. В Москве в честь павших в самой кровопролитной войне зажгли тысячи свечей, а у Вечного огня прошли Вахта памяти и минута молчания. Ровно в 4 утра, в час начала войны.

1418 световых инсталляций вдоль набережной парка "Музеон" - это и есть линия памяти. Каждая свеча символизирует один день Великой Отечественной войны.

В этот памятный день случайных прохожих не бывает. Здесь у каждого посетителя - своя история и свой герой, а также своя памятная дата, о которой готовы говорить. Кто со слезами на глазах, а кто с улыбкой благодарности.

"У моего отчима умер отец. Погиб в боях под Ленинградом за 3 дня до снятия блокады. Мы ездили на это место, увековечили его память. Там стоит мемориал, внесли его фамилию. Знаем место смерти. И я очень горда, что память продолжается. И из поколения в поколение это передаётся. Если мы это забудем, не будет России", - говорит Галина Ерохина.

"В каждом доме, в каждой семьей должна загореться такая свеча. Потому что 1418 дней - это не год и не два, а очень много! Спасибо тем, кто воевал. Благодаря им мы сейчас живём и мирное время над головой! И низкий им поклон!" - говорит Екатерина Арман.

В Парке Победы, словно огромные огненные цветы, распустились картины. На Поклонной горе зажгли сотни импровизированных лампад. Полностью увидеть масштаб и разглядеть каждую деталь можно с высоты птичьего полёта. Поучаствовать в акции можно было и виртуально, просто отправив музею фотографию своей свечи - как символ памяти о близком человеке, который погиб в войну. Никакие ограничения из-за пандемии не преграда.

"Это невероятное ощущение и потрясающая акция, которая уже не в первый год проходит в музее Победы. Совершенно невероятные ощущения. И вы видите, что даже в такой акции в этом году есть свои коррективы и новый формат. Эти лица Победы - это внуки тех, кто победил, правнуки и дети", - говорит министр культуры Ольга Любимова.

Такие огненные картины осветили всю страну: Новороссийск, Тула, Санкт-Петербург. В каждом городе - восстановленный военный плакат или фотографии военных лет. В Сергиевом Посаде активисты выложили из свечей голубя мира. В Ставрополе сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к мемориалу "Вечная слава". В руках - зажжённые свечи. На "Дерево памяти", что стоит рядом, повязали георгиевские ленты.

В Самаре солдаты и офицеры, многие из которых — потомки фронтовиков и героев войны, — выстроились на плацу в виде слова "помним". Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и республика Тыва: вереница маленьких огоньков по всей стране. Каждый помнит. Каждый скорбит.

А завершение ночи - акция "Вахта памяти". В Москве она проходит уже в 29-й раз. В Александровском саду у стен Кремля участники молодёжных и общественных организаций чтут память всех павших и возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. В 4 утра - в час, когда началась самая кровопролитная война прошлого столетия, - минута молчания.

И нет в нашей стране человека, чью семью не коснулась бы эта война. И спустя 79 лет память о тех страшных и в то же время героических событиях сильна. И хочется, чтобы такое никогда не повторялось.

Александра Сергомасова, Егор Миронов, Павел Винокуров, Алексей Платонов, Станислав Курсов. "ТВ Центр".

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