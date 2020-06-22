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Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

11:44
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Президент побывал в главном храме Вооруженных сил

В Подмосковье открывается для прихожан Главный храм Вооруженных сил России. Его возвели в парке "Патриот" к юбилею Великой Победы. Место было выбрано не случайно, ведь именно там, в ноябре 1941 года начались ожесточенные бои за Москву. Первая поминальная служба по миллионам жертв страшной войны прошла ночью, а утром состоялась церемония открытия храма, в которой принял участие Владимир Путин.
Путин преклонил колено перед "Матерями победителей"

В патриаршем соборе воскресенья Христова, главном храме Министерства обороны России Владимира Путина встретили министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства поставил свечку рядом с главной иконой Вооружённых сил – "Спас Нерукотворный". Деньги на неё создание пожертвовал сам президент. Ее основа сделана из фрагментов лафета пушки времён Петра, поднятых со дна Невы.

Храм спроектирован и построен на пожертвования в рекордные сроки - всего за полтора года. Его высота - 95 метров. Выше в нашей стране только храм Христа Спасителя в Москве  и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Уникальна и архитектура - сочетание стекла и метала, внутренние убранство, мозаика  с изображениями  ратных подвигов нашего народа создают особую атмосферу.

Владимир Путин осмотрел и нижний храм, посвящённый  Великому князю Владимиру, крестителю Руси. А после глава государства обратился к военнослужащим. Перед собором выстроились 10 тысяч солдат и офицеров. Президент отметил, что сегодня, в День памяти и скорби, очень важно почтить подвиг всех, кто отстоял Родину, ценой своей жизни.

"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами, она даёт нам силы – силы служить нашей стране, нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим", - заявил Владимир Путин.

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