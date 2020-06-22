Россия возвращается к обычной жизни: открываются пляжи и фитнес-клубы

Новый этап снятия ограничений в Москве начнется уже завтра

Всё больше регионов России возвращаются к нормальной жизни и смягчают ограничения в связи с улучшением эпидситуации. Сегодня в Санкт-Петербурге постояльцев начнут принимать в санаториях, работу возобновляет и каршеринг. В Сочи открываются пляжи и гостиницы. А в Уфе трибуны стадиона после затяжного перерыва снова встречают футбольных болельщиков.

Соскучившиеся по футболу болельщики не сдерживают эмоции. Несмотря на то, что разлука была долгой, хватку не потеряли. Сидят через 2-3 кресла друг от друга. Стадион "Нефтяник" заполнен всего на 10%, а кричат, словно, все 100.

Возвращать былую красоту и силу после карантинной паузы в фитнес-клубы с самого утра отправились многие жители Уфы. Дезинфекция тренажеров, никаких прикосновений: тренер теперь может только подсказать, как правильно делать упражнения. Групповые занятия проходят тоже по новым правилам – здесь соблюдают безопасное расстояние, а в залах собираются не больше 10-15 человек. А вот уличные площадки не требуют ограничений.

Российские регионы постепенно смягчают меры, которые вводили из-за эпидемии коронавируса. Так, например, в Чечне одними из первых решили перейти уже на третий этап. Здесь открываются торговые центры, можно свободно гулять по городу. А с 23 июня и московские власти готовы еще немного ослабить ограничения: заработают фитнес-клубы, библиотеки, некоторые музеи. Летние веранды уже открыты, а теперь можно будет посетить и банкетные залы, и рестораны. Многие придумывают способы работы в новых условиях. Переходят на использование бесконтактного меню.

В Краснодарском крае, куда этим летом мечтает поехать отдыхать полстраны, включили зеленый свет. Сочи, Геленжик, Анапа ждут туристов. Сидеть в обсерваторе 2 недели не надо, про карантин можно забыть. Заработали торговые центры и рынки…

Но все же остаются регионы, где снимать ограничения пока рано. Например, в республике Дагестан, где сейчас работают и столичные медики и военные. В стационарах многопрофильных мобильных госпиталей сейчас лечение проходят 45 пациентов. Кроме этого, медицинские бригады выезжают на дом к тем, кто находится далеко от больниц. Ситуация постепенно стабилизируется и в Чите, куда коронавирус тоже пришел чуть позже, чем в другие регионы.

Пока военные и медики продолжают борьбу за человеческие жизни, ученые работают над вакциной от вируса. Накануне начались клинические испытания. Если тестирование пройдет удачно, то, возможно, уже в начале осени приступят к выпуску спасительного препарата. Когда будет возможность поставить такую прививку каждому жителю нашей страны, в исследовательском центре говорить не берутся. Ведь, потребуется большое количество вакцины - до 70 миллионов доз.

Защиту от опасного вируса ждет вся страна. Тем не менее, те, кто уже переболел, говорят ученые, бояться повторной вспышки не стоит, как минимум, полгода. Впрочем, возможность повторного заражения пока тоже до конца не изучена.

Елена Макарова, Тимур Абдулаев, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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