В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Рузвельту

Его назвали символом расовой дискриминации

Американские власти продолжают борьбу с собственной историей. Губернатор Северной Каролины распорядился демонтировать оставшиеся памятники конфедератам в столице штата - городе Роли. Это произошло после того, как в минувшую пятницу протестующие за права чернокожего населения самовольно снесли два монумента, стоявшие возле местного Капитолия и подвесили один из них на столбе.

Ещё дальше пошли в Нью-Йорке. Знаменитый Музей естественной истории откажется от своего символа - конной статуи президента Теодора Рузвельта. Монумент лауреата Нобелевской премии мира стоит перед главным входом с 1940 года. Причём по бокам от президента располагаются фигуры индейца и африканца.

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