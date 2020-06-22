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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Рузвельту

12:29
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Его назвали символом расовой дискриминации

Американские власти продолжают борьбу с собственной историей. Губернатор Северной Каролины распорядился демонтировать оставшиеся памятники конфедератам в столице штата - городе Роли. Это произошло после того, как в минувшую пятницу протестующие за права чернокожего населения самовольно снесли два монумента, стоявшие возле местного Капитолия и подвесили один из них на столбе.

Ещё дальше пошли в Нью-Йорке. Знаменитый Музей естественной истории откажется от своего символа - конной статуи президента Теодора Рузвельта. Монумент лауреата Нобелевской премии мира стоит перед главным входом с 1940 года. Причём по бокам от президента располагаются фигуры индейца и африканца.

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Памятник Теодору Рузвельту
Памятник Теодору Рузвельту
Памятник Теодору Рузвельту
Памятник Теодору Рузвельту
Памятник Теодору Рузвельту
Памятник Теодору Рузвельту
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