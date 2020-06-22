Пожар на американской базе в Японии сняли на видео

О пострадавших не сообщается

Крупный пожар тушили на американской военной базе в Японии. Сообщается, что возгорание произошло в центре обработки опасных материалов.

Судя по кадрам, огонь охватил почти всё здание. Персонал успели эвакуировать. Военно-воздушная база США "Кадена" на острове Окинава является крупнейшей в Азии. Здесь размещено около 45 тысяч американских военных, членов их семей и гражданских лиц.

В последние десятилетия японские власти безуспешно добиваются сокращения контингента. Очередную попытку уменьшить зависимость страны от Вашингтона в Токио предпринимают сейчас. Накануне по государственному телевидению сообщили о намерении японского правительства отказаться от размещения новых американских систем противоракетной обороны.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"