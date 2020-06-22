Светлана Крючкова отмечает юбилей

Звезде "Большой перемены" исполнилось 70

Юбилей отмечает Светлана Крючкова. Знаменитой актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР исполняется 70 лет, более 50 из которых она посвятила любимой профессии.

Однако путь в актёры был для неё непростым - к 19 годам уроженка белорусской деревни успела поработать оператором вычислительного центра, сотрудницей сельскохозяйственного института и даже слесарем на заводе ЗИЛ. Лишь с третьего раза Светлана Крючкова осуществила свою мечту - поступила в Школу-студию МХАТ.

Зато после выпуска сразу обратила на себя внимание режиссёров и зрителей. Крючкова сыграла десятки главных и значимых ролей на сцене родного для неё театра БДТ и в кино. В том числе в таких известных и любимых фильмах, как "Большая перемена", "Старший сын", "Женитьба" и "Собака Баскервилей".

Светлана Крючкова и сейчас выходит на сцену и воспитывает новые поколения артистов в своей лаборатории при Союзе театральных деятелей.

Документальный фильм о Светлане Крючковой: "Никогда не говори "никогда"

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