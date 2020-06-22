Севастополь одним из первых встретил врага: как началась война в Крыму

Первые бомбы упали за 45 минут до атаки на Брестскую крепость

Память павших в годы войны почтили в Севастополе. Защитники этого города, как и Брестской крепости в Белоруссии, первыми встретили удар врага. На фарватер и бухту Севастополя 22 июня 41-го года ровно в три часа ночи 13 минут немецкие самолёты начали сбрасывать донные мины. Сегодня у мемориала героической обороны жители зажгли свечу памяти. А школьники сделали бумажные кораблики - точно такие же в этот день в 41-м году в море выпустили севастопольские выпускники. Тогда они написали на них свои мечты и пожелания.

Алые языки пламени отбрасывают тени на мемориал героической обороны Севастополя, словно тысячи душ защитников оживают в эту ночь. Вместе с вечным огнём традиционно зажигают свечи в память о погибших в Великую Отечественную войну.

Ещё одной традиции уже много лет — в самую короткую ночь в году на рассвете выпускники севастопольских школ спускаются к морю. Пишут свои пожелания на бумажных корабликах и отправляют их в большое плавание. Но 79 лет назад мечты миллионов так и не сбылись. Сегодня на корабликах уже слова благодарности потомков.

В час ночи 22 июня Черноморский флот получил приказ о переходе в боевую готовность номер 1. В городе загудели сирены, прозвучали сигнальные выстрелы. А затем в Севастополе погасли огни. Самолеты, зенитные орудия и корабли готовили уже в кромешной тьме. В 3:06 штаб флота получил сообщение об обнаружении неизвестного самолета. Начальник штаба, контр-адмирал Иван Елисеев отдал первый боевой приказ Великой Отечественной - открыть огонь.

"Это было сложное решение, так как в то время были отданы различные приказы не поддаваться на различного рода провокации. И контр-адмирал Елисеев пошёл на большой риск, приняв такое решение. Но как показало время, решение действительно было правильное. Авиация была вражеская и целью было минирование севастопольских бухт", - рассказывает младший научный сотрудник Военно-исторического музея Черноморского флота Елена Нестеренко.

Зое Ильиничне Долгушевой тогда было десять лет. Она жила на корабельной стороне: оттуда весь город как на ладони. В те дни в Севастополе проходили ежедневные учения. К сигналам тревоги, стрельбам и воздушным дуэлям привыкли. Но в этот раз все было по-другому.

"И вот мы видим, что прожекторов много-много-много. Все прожектора ловят какой-то самолёт. И наконец, один прожектор поймал, и второй, и по нему стали стрелять! И стреляли много трассирующими. И мы страшно удивилась, почему стреляют по самолёту", - вспоминает она.

Немцы сбрасывали донные неконтактные мины. Первые опустились на фарватер в 3 часа 13 минут. Через четверть часа упали еще две. В 3:48 прогремели взрывы. В районе памятника затопленным кораблям осколки повредили здание санатория, ранило нескольких человек.

Тяжёлые мины весом под тонну тихо опускались на спящий город на парашютах. Одна из них упала недалёко от Артбухты в район улицы Подгорная. Здесь было разрушено сразу несколько жилых домов и погибли 18 человек. Это были одни из первых жертв ещё не объявленной войны.

Этот тихий и уютный уголок в центре города с тех пор практически не изменился. Мощеные улочки и лестница, по которой утром 22 июня спускались бабушка и тетя Кирилла Албула. Весь ужас, который они увидели, описан в семейной книге воспоминаний о Севастополе.

"Крошево камней и штукатурки, ворохи тряпья усыпали брусчатку вокруг. Десяток человек суетились вокруг развалин. Две женщины поддерживали окровавленную девочку подростка, которая замолкала на несколько секунд а потом снова начинала истерически кричать. Так она поняла, что началась война. Конечно, человеческое осознание сразу не в состоянии воспринять такую информацию", - рассказывает Албула.

Взрывы прогремели у завода №54 и у башенной батареи №13. Наутро в Карантинной бухте на мине подорвался буксир. Вместе с кораблём погибли 26 членов экипажа. Осколки тех мин до сих пор находят в Севастополе. Один из них хранится в музее Черноморского флота, как напоминание о первой атаке Великой Отечественной войны и первом отраженном ударе.

"Севастополь был одним из тех городов, кто централизовано принял удар, дал отпор немецкой авиации. Можно сказать, почти единственный город был, который централизовано отразил атаку вражеских самолетов", - говорит младший научный сотрудник Военно-исторического музея Черноморского флота Елена Нестеренко.

Через две минуты после сброса первой мины на Севастополь - мощный артиллерийский огонь обрушился на Брест. Следом начальник генерального штаба Георгий Жуков получил сообщения о бомбардировках Киева и Каунаса. К 4 утра немцы перешли в наступление по всему фронту от Балтики до Чёрного моря. И только после этого министр иностранных дел Германии Риббентроп передал советскому послу ноту о начале войны. Войны без предупреждения, вероломной и беспощадной.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Город-Герой Севастополь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"