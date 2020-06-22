Как жил Свердловск в годы Великой Отечественной войны

Город, который сейчас носит название Екатеринбург, был крупнейшим центром оборонной промышленности

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сразу три населённых пункта Свердловской области могут получить почётное звание "Город трудовой доблести". В списке претендентов - Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург. Тогда он назывался Свердловск. В годы войны город стал крупнейшим центром оборонной индустрии Советского Союза. Там же хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. В Свердловске, в обстановке секретности, работал диктор Юрий Левитан.

Ноябрь 1941 года. Враг уверенной поступью шагает на восток. В Свердловск спешно перевозят станки из московских и подольских заводов. Всего 39 дней понадобилось уральским мастерам, чтобы собрать на конвейере первый танк Т-60. Спустя месяц были выпущены уже 20 боевых машин. Перед отправкой на фронт они торжественной колонной прошли по центральным улицам города.

Всего за годы Великой Отечественной в Свердловск были эвакуированы больше 50 заводов и фабрик. Население города выросло в полтора раза – люди теснились в коммуналках, наскоро возведенных деревянных бараках и даже землянках. Но рабочие руки все равно оставались в дефиците. К станкам вставали комиссованные солдаты. Места мужей и отцов занимали женщины и подростки. Зое Ждановой исполнилось всего 15, когда она пришла устраиваться в цех. У хрупкой девочки даже паспорта в тот момент не было. Вспоминает как на работу принимали с временной справкой.

"Нам сваливали детали, которые в тавоте намазаны. Мы очищали эти детали, убирали. Мыли в эмульсии, в керосине мыли. Все стекало. А слесаря устанавливали станки и приходили детали, которые нужно. А потом я заплакала: ну когда же я на станке-то буду работать!", - вспоминает Жданова.

Каждый четвертый танк в войну был оснащен двигателем Уральского турбомоторного завода. Новая машина сходила с конвейера каждые 30 минут. Наряду с серийным производством конструкторы успевали совершенствовать выпускаемые модели.

"До этой модификации в наших "34-ках" командир был и наводчиком. То есть командиру, в общем-то, на поле боя приходилось выбирать: командовать или наводить орудие. А в этой машине разделили функции командира и наводчика. Ну и безусловно более мощная пушка - 85 миллиметров калибр. И это, конечно, усиленное бронирование. Эту модификацию и принято называть лучшим танком Второй мировой войны", - говорит экскурсовод Светлана Неймышева.

Пристрелка орудий велась прямо в городе на пустыре возле реки Исеть.

"В результате вот такого удачного труда, а также организации поточного труда, что впервые в мире было сделано в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Именно поточное производство танков. Потому что до войны в СССР было производство танковое мелкосерийное. Резко была повышена производительность труда, и резко снижена трудоемкость изготовления машин. По сравнению с "Тигром" наша "34-ка" в шесть раз по трудоемкости была ниже", - рассказывает председатель совета директоров АО "Уралтрансмаш" Анатолий Волкович.

Свердловск дал фронту 100 тысяч бронемашин и 20 тысяч зенитных и противотанковых орудий. Завод "Металлист" отливал корпуса снарядов и минометов. На поток поставили изготовление корпусов для тяжелых боевых машин и гаубиц.

Знаменитое "Внимание, говорит Москва" звучало по радио именно отсюда – из Свердловска. До 43-го года здесь в обстановке строжайшей секретности работал легендарный диктор Юрий Левитан, чьи сводки с замиранием в сердца слушала огромная страна. В городе был установлен самый мощный радиопередатчик в Советском Союзе. На Урал эвакуировали музейные коллекции, в том числе из Эрмитажа. Ни один из более чем миллиона экспонатов не пропал и был в целости и сохранности возвращен в Ленинград. Екатеринбург наряду с 19 другими российскими городами, ковавшими в тылу великую победу, претендует на звание "Трудовой доблести".

Егор Киселёв, Никита Возчиков, "ТВ Центр".

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