Назван способ уберечь смартфон от возгорания в жару

Эксперт поделился ценными советами

Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что при высоких температурах аккумулятор смартфона может загореться. Даже если устройство лежит в кармане.

По словам Рябинина, почти все современные смартфоны оснащены системой безопасности, которая отключает их при перегреве. Однако телефоны продолжают нагреваться даже в выключенном состоянии.

"Важно следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи. Желательно избегать летом плотных чехлов, поскольку они препятствуют циркуляции воздуха. Также по возможности не надо параллельно запускать "тяжелые" приложения на длительное время", - рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

Попытки резко охладить смартфон обычно заканчиваются плачевно. Некоторые пользователи, растерявшись, кладут устройство в холодильник. В итоге оно выходит из строя, говорит Дмитрий Рябинин.

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