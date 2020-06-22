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В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1114 пациентов

10:12
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Выздоровевшим предлагают стать донорами плазмы

Число выписавшихся их московских больниц пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19, продолжает расти. За минувшие сутки столичные врачи вылечили еще 1 114 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов", - сообщила вице-мэр. Ракова добавила, что общее число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 136 670.

Заммэра напомнила вылечившимся горожанам, что они могут помогать тем, кто лечится от инфекции на дому, стать социальными волонтерами. Кроме того, они могут стать донорами плазмы – доказано, что препараты на ее основе помогают в лечении больных COVID-19.

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