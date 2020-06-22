В России за сутки выявили еще 7600 заболевших коронавирусом

Скончались 95 человек

В России выявили еще 7600 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 592280.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1068. В Подмосковье заболели еще 506 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 95 пациентов с коронавирусом. Из них 20 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 8206 человек.

Выздоровели от коронавируса 4705 человек. Общее число переболевших достигло 344416.

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