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Годовалый сын-богатырь Порошиной сломал детскую кроватку

10:45
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Звезда показала редкое фото с наследником

46-летняя актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram фото с годовалым сыном Андреем. Как оказалось, малыш обладает недюжинной силой. 
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Звезду сфотографировали в тот момент, когда она играла с сынишкой, стоящим в кроватке. Лица мальчика не видно, зато по его фигуре понятно, что ребенок растет большим и крепким. Настоящий богатырь!

"Новую кроватку для Андрюши мы подбирали очень тщательно! (старую наш богатырь сломал)", - написала Порошина. 

Артистка до сих пор держит в тайне имя мужчины, от которого она родила своего единственного сына. Есть несколько версий на этот счет. Согласно одной из последних, Мария Порошина уже несколько лет встречается с неким чиновником из Совета Федерации. Он материально поддерживает звезду и заботится о ее безопасности. В частности, он якобы приставил к Порошиной водителя, который выполняет роль телохранителя. 

- Ваш мальчишка и правда боровичок, - пишут поклонники, которые редко видят маленького Андрея. 

- Как это мило. 

- Счастливая мамочка. 

- Вы красавица. 

- На вас всегда приятно смотреть, вы не кокетка, уважаю вас. 

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего у нее появился сын от неизвестного мужчины.

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