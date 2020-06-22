Число жертв COVID-19 в России за сутки впервые с 25 мая опустилось ниже 100

Количество новых случаев заражения – меньше 8 тысяч уже 6 дней

В России впервые с 25 мая число жертв коронавируса за сутки оказалось меньше сотни. По данным оперативного штаба, скончались 95 пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом за время эпидемии в стране – 8206. Это 1,38% от всех заразившихся в России.

Число новых выявляемых случаев COVID-19 в России уже шесть дней не превышает 8 тысяч.За последние сутки зафиксировано 7600 положительных тестов на коронавирус. Таким образом, суточный рост составил 1,3% - против 1,34% днем ранее. Всего в России выявлено 592280 заразившихся.

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