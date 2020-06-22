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Для москвичей запустили онлайн-анкету донора

11:28
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Она сэкономит время потенциальных доноров

На сайте Департамента здравоохранения Москвы появилась анкета. Москвичи могут ответить на несколько вопросов о своем здоровье, чтобы узнать, подходят ли они на роль доноров. 
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"Анкета донора создана для удобства москвичей, - сообщила Ольга Майорова, главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова. - Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором. Для этого нужно зайти на сайт Депздрава и ответить на ряд вопросов о своем здоровье".

В онлайн-анкете есть вопросы о временных или абсолютных противопоказаниях, а также о перенесенной коронавирусной инфекции. Последний пункт важен для тех, кто хочет стать донором плазмы с антителами к COVID-19. 

Ответив на вопросы, москвичи могут выбрать удобный пункт сдачи крови и ознакомиться с рекомендациями о сдаче крови на странице mosgorzdrav.ru/donor. 

Важно знать, что финальное решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог. Перед сдачей крови врач обследует и консультирует потенциального донора. 

Донором может стать совершеннолетний человек весом более 50 килограммов, у которого нет онкологии, ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других заболеваний. Нельзя сдавать кровь в течение 10 дней после удаления зуба и в течение полугода после посещения тату-салона, а также во время беременности и кормления грудью.

Москвичи могут сдать кровь в двух подразделениях Центра крови им. О.К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови при многопрофильных медицинских организациях.

Жителей столицы, которые вылечились от COVID-19 и желают стать донорами, просят звонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Колл-центр работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

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