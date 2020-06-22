Путин преклонил колено перед "Матерями победителей"

Президент возложил цветы к монументу в День памяти и скорби

Владимир Путин в День памяти и скорби посетил собор Воскресения Христова в подмосковной Кубинке. Президент осмотрел главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот" и присутствовал на молебне, который отслужил в соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти". Президент России, преклонив колено, возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Девятиметровый памятник "Матерям Победителей" находится в восточной части храмового комплекса в подмосковном парке "Патриот". Он изображает женщину, закрывающую лицо руками. Внутри скульптуры горит свеча, зажженная от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Вместе с Владимиром Путиным в церемонии приняли участие патриарх Кирилл, а также министр обороны России Сергей Шойгу. Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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