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Путин преклонил колено перед "Матерями победителей"

11:41
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Президент возложил цветы к монументу в День памяти и скорби

Владимир Путин в День памяти и скорби посетил собор Воскресения Христова в подмосковной Кубинке. Президент осмотрел главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот" и присутствовал на молебне, который отслужил в соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти". Президент России, преклонив колено, возложил цветы  к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Девятиметровый памятник "Матерям Победителей" находится в восточной части храмового комплекса в подмосковном парке "Патриот". Он изображает женщину, закрывающую лицо руками. Внутри скульптуры горит свеча, зажженная от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Вместе с Владимиром Путиным в церемонии приняли участие патриарх Кирилл, а также министр обороны России Сергей Шойгу. Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
Владимир Путин возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей"
Владимир Путин возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
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