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Добронравов объяснил перенос съемок "Сватов"

12:01
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Он созвонился с режиссером

Актер Федор Добронравов заявил, что съемки седьмого сезона сериала "Сваты" перенесли на следующий год. 
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Ожидалось, что новый сезон выйдет во второй половине 2021 года. Этим летом актеры должны были доснять несколько сцен, но не получилось. Пандемия коронавируса спутала съемочной бригаде все карты.  

"Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год", - сказал Добронравов. 

По словам актера, сейчас он находится на даче на самоизоляции. 

Недавно Добронравов ушел из Театра сатиры после 16 лет работы. "Просто устал", - объяснил он mk.ru. Артист надеется, что он вернется к работе в середине июля. 

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году началась работа над седьмым сезоном. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли.

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