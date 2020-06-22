Добронравов объяснил перенос съемок "Сватов"

Он созвонился с режиссером

Актер Федор Добронравов заявил, что съемки седьмого сезона сериала "Сваты" перенесли на следующий год.

Ожидалось, что новый сезон выйдет во второй половине 2021 года. Этим летом актеры должны были доснять несколько сцен, но не получилось. Пандемия коронавируса спутала съемочной бригаде все карты.

"Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год", - сказал Добронравов.

По словам актера, сейчас он находится на даче на самоизоляции.

Недавно Добронравов ушел из Театра сатиры после 16 лет работы. "Просто устал", - объяснил он mk.ru. Артист надеется, что он вернется к работе в середине июля.

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году началась работа над седьмым сезоном. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли.

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