ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль пояснил поправку в Конституцию об отчуждении территорий

12:15
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Выхода регионов из состава России власти не опасаются

Поправка в Основной закон страны о невозможности отчуждения российских территорий, вынесенная на общенародное голосование, призвана исправить системные ошибки, которые были в прежних Конституциях. В Кремле нет опасений относительно того, что какие-либо регионы попытаются выйти из состава России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Шедевр каждый раз": Кремль рекомендовал смотреть Парад дома

"Абсолютно нет. Речь идет о системных просчетах, которые очень важно исключить в нашей нынешней Конституции", - ответил представитель Кремля журналистам. Представитель Кремля пояснил, что президент в недавнем интервью говорил о ранее допущенных ошибках в основном законе, которые не предусматривали вариантов развития событий, влекущих негативные последствия для российского государства.

Российский лидер в фильме "Россия. Кремль. Путин", который вышел на канале "Россия 1", напомнил, что при создании Советского Союза было прописано право выхода республик – но при этом не была прописана процедура. В результате некоторые республики получили, по словам Путина, "огромное количество традиционных российских территорий". Президент считает, что в случае выхода они должны "уходить, с чем пришли", напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.