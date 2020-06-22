Кремль пояснил поправку в Конституцию об отчуждении территорий

Выхода регионов из состава России власти не опасаются

Поправка в Основной закон страны о невозможности отчуждения российских территорий, вынесенная на общенародное голосование, призвана исправить системные ошибки, которые были в прежних Конституциях. В Кремле нет опасений относительно того, что какие-либо регионы попытаются выйти из состава России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Абсолютно нет. Речь идет о системных просчетах, которые очень важно исключить в нашей нынешней Конституции", - ответил представитель Кремля журналистам. Представитель Кремля пояснил, что президент в недавнем интервью говорил о ранее допущенных ошибках в основном законе, которые не предусматривали вариантов развития событий, влекущих негативные последствия для российского государства.

Российский лидер в фильме "Россия. Кремль. Путин", который вышел на канале "Россия 1", напомнил, что при создании Советского Союза было прописано право выхода республик – но при этом не была прописана процедура. В результате некоторые республики получили, по словам Путина, "огромное количество традиционных российских территорий". Президент считает, что в случае выхода они должны "уходить, с чем пришли", напоминает ТАСС.

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