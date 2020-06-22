В семье Пугачевой ожидается пополнение

Девочку назовут Евгенией

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.

Правда, сейчас племянник Пугачевой переживает не лучшие времена. У него обострились проблемы с поджелудочной железой. Мужчина лежит в больнице под капельницами.

"Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны. Мне не нужны эти понты", - рассказал Влад в программе "Ты не поверишь!".

Алла Пугачева вряд ли поздравит племянника с рождением дочери. Родственники не общаются уже довольно давно. 14 лет назад у Влада родился сын от первой жены. Племянник Примадонны тогда вел разгульный образ жизни, поэтому мальчика пристроили в семью Игоря Польшикова, помощника певицы. Пугачева тратила деньги на лечение Влада и подарила ему квартиру, однако благодарности в ответ, как ей показалось, так и не дождалась.

Сейчас Влад намерен вернуть сына себе. "Мы сейчас все для этого делаем. Переговоры на эту тему ведутся", - говорит он, уверяя, что покончил с вредными привычками.

Отметим, что Влад и его супруга Гузель живут в Казани. От предыдущих отношений у женщины остался сын. Гузель работает бухгалтером.

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