ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В семье Пугачевой ожидается пополнение

12:50
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Девочку назовут Евгенией

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.   
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

Правда, сейчас племянник Пугачевой переживает не лучшие времена. У него обострились проблемы с поджелудочной железой. Мужчина лежит в больнице под капельницами.

"Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны. Мне не нужны эти понты", - рассказал Влад в программе "Ты не поверишь!". 

Алла Пугачева вряд ли поздравит племянника с рождением дочери. Родственники не общаются уже довольно давно. 14 лет назад у Влада родился сын от первой жены. Племянник Примадонны тогда вел разгульный образ жизни, поэтому мальчика пристроили в семью Игоря Польшикова, помощника певицы. Пугачева тратила деньги на лечение Влада и подарила ему квартиру, однако благодарности в ответ, как ей показалось, так и не дождалась.

Сейчас Влад намерен вернуть сына себе. "Мы сейчас все для этого делаем. Переговоры на эту тему ведутся", - говорит он, уверяя, что покончил с вредными привычками. 

Отметим, что Влад и его супруга Гузель живут в Казани. От предыдущих отношений у женщины остался сын. Гузель работает бухгалтером.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.