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Россия почтила память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания

12:36
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Она прошла по всей стране

Память героев Великой Отечественной войны сегодня чтят по всей стране. Тысячи жителей скорбят и вспоминают тех, кто отдал жизни за благополучие Родины. Сегодня впервые состоялась общероссийская минута молчания — в 12:15 минут по московскому времени.

Вся страна погрузилась в тишину, чтобы вспомнить подвиги героев. Тех, кто отважно защищал Родину, не щадя собственной жизни в борьбе с врагом.

Это особый день в истории нашей страны. В День памяти и скорби Всероссийская минута молчания будет проходить ежегодно.

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