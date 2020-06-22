Украина рассекретила документы КГБ о Чернобыльской катастрофе

До 1986 года было зафиксировано несколько аварий на АЭС

Новые документы об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретил архив Службы безопасности Украины и Институт национальной памяти. Презентация второй книги сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии" состоялась в зоне отчуждения, ее транслировали в интернете.

В книге – 229 документов, охватывающих период с начала 1970-х до ноября 1986 года. Большая часть из них публикуется впервые. Здесь сообщения об авариях, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "саркофага".

Из материалов КГБ Украинской ССР следует, что с 1971 по 1981 год на станции было зафиксировано 29 аварийных остановок, в том числе несколько незначительных аварий. В части из них был виновен персонал. Из документов можно также сделать вывод, что государственные органы не были готовы к трагедии такого масштаба, передает ТАСС.

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