Серебренникова попросили приговорить к 6 годам колонии

Прокурор считает доказанной вину режиссера

Гособвинение попросило признать виновным режиссера Кирилла Серебренникова и приговорить к шести годам колонии. Он обвиняется в особо крупном хищении бюджетных средств.

Кроме того, прокурор попросить назначит Серебренникову штраф в размере 800 тысяч рублей.

В свою очередь, представитель Министерства культуры в ходе прений заявил, что ведомство считает доказанным факт хищений. Наказание подсудимым он оставил на усмотрение суда, пишет ТАСС.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 129 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа". Все фигуранты отрицают свою вину.

По делу было проведено три экспертизы. Первая оценила ущерб в 133 миллиона, вторая показала, что фигуранты дела наоборот сэкономили деньги Минкульта, третья установила, что государству был нанесен ущерб в 129 миллионов рублей, напоминает РИА Новости.

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