Ветеран войны передал Путину письмо в Александровском саду

Президент возложил венок к могиле Неизвестного солдата

В День памяти и скорби президент России посетил Александровский сад. Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Главу государства сопровождали ветераны Великой Отечественной войны.

Путин пообщался с ветеранами, с каждым из них президент обменялся рукопожатием. Один из них передал российскому лидеру конверт с письмом. Путин спрятал конверт в карман пиджака, передает РИА Новости.

В Александровский сад президент прибыл из подмосковной Кубинки. В парке "Патриот" Путин осмотрел главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти". После посещения президента они должны открыться для посетителей.

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