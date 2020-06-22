Ирина Пегова предстала в образе "Лох-Несского чудовища"

Звезда повеселила фанатов

42-летняя актриса Ирина Пегова опубликовала в Instagram кадр из фильма Сергея Урсуляка "Одесский пароход".

Пегова умеет посмеяться над собой. Ради съемок в фильме она нарядилась в шубу, полностью скрывающую фигуру актрисы, которая, кстати, сильно похудела за последнее время.

"Костюм - бомба! Лох-Несское чудовище... хоть оно лысое, но не сегодня..." - пошутила про себя Пегова.

По словам актрисы, сцену с ее участием почти полностью вырезали из фильма Урсуляка. "Я думаю, не сыграла так, как хотел режиссер", - написала звезда в комментариях.

- Как можно было вырезать из фильма сцены с Вашим участием, когда, наоборот, если Вы играете в фильме, это уже обеспечивает просмотр и интерес, - пишут в Сети.

- Вы талантливая и красивая актриса! У Вас столько замечательных ролей.

- Шубейка - супер.

- Это не Несси, это Йети.

- Ирина, вы что в костюме, что без очаровательны!

За последние месяцы, как считают поклонники, Ирина Пегова заметно похудела. Лишний вес она сбросила в том числе благодаря спортивным танцам. Недавно она приняла участие в танцевальном конкурсе, поразив фанатов ярким нарядом.

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