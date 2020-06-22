Мишустин включил пассажирские перевозки в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Они получат государственную поддержку

Перевозчики должны гарантированно исполнять свои обязательства перед пассажирами. Чтобы помочь им в этом, правительство распространило на эту сферу меры государственной поддержки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В первой половине апреля объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился на 77% по сравнению с прошлым годом, с учетом массового возврата билетов, денежные поступления от их продажи снизились более, чем на 90%. Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями", - отметил глава правительства. Премьер подчеркнул, что возможный сбой в работе перевозчиков ударит, в первую очередь, по людям.

Правительственная комиссия включила в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей морской и внутренний водный транспорт, а также междугородние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Таким образом, исполнено поручение президента, которое Владимир Путин дал кабмину на совещании 7 мая, напоминает "Интерфакс".

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