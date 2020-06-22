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Депутат МГД Метлина отметила необходимость голосования по поправкам в Конституцию

13:44
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Она призвала москвичей сделать это

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина считает дистанционное голосование по поправкам в Конституцию самым удобным способом для москвичей, которые находятся на даче. Она отметила важность участия граждан в процессе голосования.

"Прежде всего нужно голосовать! Пандемия показала вообще зрелость нашего гражданского общества. Мы поняли общую угрозу, мы поняли, что мы едины. Мы поняли, что мы ответственные не только за свою жизнь, но и за жизнь наших близких. Мы, действительно, очень четко выполняли все предписания мэрии Москвы и Роспотребнадзора. Именно это голосование должно показать зрелость нашего общества", - уверена депутат.

По словам Метлиной, различные онлайн-платформы активно используются в Москве. В качестве примера она привела портал "Активный гражданин". Система электронного голосования уже использовалось в Москве – на выборах депутатов Мосгордумы, напомнила Метлина.

"Она дает уже какие-то положительные результаты. Второй момент, это просто удобно. Сейчас предоставляется выбор: сказать да или нет, выразить свое мнение. Это обязанность, это долг! Я просто призываю всех прийти и выразить свое отношение к тем поправкам, которые предложены и согласованы на разных ветвях власти, в том числе с общественностью", - сказала парламентарий.

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